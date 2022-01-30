РИАМО - 30 янв. Руководитель екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что человек становится заразным после заболевания омикроном уже через несколько часов. Об этом сообщает Газета.ru.

«Из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру», — отметил Семенов в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению эксперта, омикрон выводится из организма быстрее, чем другие мутации коронавирусной инфекции. На это требуется примерно неделя.

Омикрон-штамм был выявлен в ноябре 2021 года в ЮАР. Заболевшие этим вариантом вируса отмечают слабость, насморк, появление сыпи и головную боль.