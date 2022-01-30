РИАМО - 30 янв. Российская актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о Леониде Куравлеве. Она рассказала, что каждый день работы с ним был как подарок, передает Федеральное агентство новостей.

Дружба Чуриковой с Куравлевым завязалась на съемках фильма режиссера Глеба Панфилова «Начало».

«Это был человек оптимизма, своих принципов, таланта и человеческого, и актерского. Импровизировал, внедрялся в роль так, словно он всегда был этим персонажем. Этот человек рождался, жил, удивлял! С ним интересно жить, интересно работать, и вообще этот труд был каким-то фантастическим. Каждый день работы — как подарок», - отметила Чурикова.

Она добавила, что известие о кончине Куравлева застало ее врасплох. Несмотря на то, что артисты не встречались в последнее время, Чурикова с теплом вспоминает о Куравлеве.

«Я очень опечалена. Леня был моим другом и блистательным актером. Мы дружили и доверяли друг другу. У него замечательная семья. Он человек удивительной жизнерадостности. Очень трудно говорить, когда уходит человек, который был близким. Это беда. Очень тяжело, что он ушел», - сказала актриса.

Куравлев скончался от остановки сердца на 86-м году жизни. Последние дни он провел в хосписе.

Актер сыграл более 200 ролей в различных фильмах и сериалах. Среди самых известных «Афоня», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину» и другие.