РИАМО - 30 янв. В доме №16 по улице Советской в Волоколамске произошло возгорание, в результате ЧП пострадали несколько человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 08:58 в воскресенье. Потушили огонь и ликвидировали последствия ЧП в 15:30.

В тушении возгорания участвовали 8 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 26 пожаров. Их ликвидировали 228 человек и 65 единиц техники.