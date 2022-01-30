РИАМО - 30 янв. Сотрудники служб доставки получают доступ к такому объему личных данных клиентов, который позволяет курьерам продавать их мошенникам или использовать в собственных корыстных целях. Минимизировать риски можно, если соблюдать несколько правил, сообщает Газета.ru.

Данные о покупателях курьерам предоставляют ретейлеры и сервисы. В частности, сотрудники сервисов доставок узнают имя, адрес и номер телефона получателя. Именно доступ к номеру телефона представляет наибольшую опасность.

«Появляются сценарии сбора данных с целью дальнейшей продажи или сопоставления с другими базами данных для их обогащения», — отметил эксперт по информационной безопасности компании «Лига цифровой экономики» Андрей Слободчиков.

Полученные данные могут оказаться в даркнете или напрямую у мошенников. Злоумышленники могут воспользоваться ими для распространения запрещенных веществ или других правонарушений.

Помочь защититься может переход на отдельные номер телефона и банковскую карту, с помощью которых можно делать заказы у ретейлеров и пользоваться иными сервисами. Нельзя забывать и про взаимодействие с сотрудниками банков: в их случае фиксация данных из документов должна производиться только на рабочий телефон, а не личный.

Кроме того, курьер может получить информацию о персональных данных клиентов, увидев внутреннее пространство квартиры. Поэтому следует чаще пользоваться функцией «оставить у двери».

«В этом случае, курьер не сможет получить информацию о вашем внешнем виде и благосостоянии, а также о графике вашего присутствия дома», – заявил директор департамента сбора, хранения и анализа данных «ВС Лаб» Иван Барчук.

При нерегулярном выполнении заказов более безопасным будет пользоваться пунктами выдачи.