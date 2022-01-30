РИАМО - 30 янв. В министерстве просвещения страны не планируют рассматривать вопрос о массовом переводе российских школ на удаленное обучение, сообщает Nation News.

В РФ отмечается рост выявленных за сутки случаев коронавируса. Практически каждый день обновляются рекорды по количеству случаев заболевания.

«Не планируется (переводить школы на удаленку – ред.). Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Россиянам напомнили, что лучшей защитой от инфекции является вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно.