РИАМО - 30 янв. Актера Леонида Куравлева не стало на 86 году жизни после остановки сердца. Писатель и сценарист Аркадий Инин отметил, что опечален этим известием, сообщает Газета.ru.

«Потеря друга и большого артиста — это огромная печаль и беда. Это потеря для всей страны, потому что его любили все. Знаете, бывают артисты, которых любят только женщины, — это не про Леню. Его любили все — и дети, и мужчины, и женщины. Для меня это грустная и тяжелая минута», — сказал Инин.

Народный артист РСФСР попал в больницу в Коммунарке в начале 2022 года. Врачи поставили ему диагноз «пневмония». Кроме того, медики установили у Куравлева цереброваскулярную болезнь. Позднее он находился на попечении в хосписе.

Леонид Куравлев знаменит по своему участию в таких советских фильмах как «Афоня», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «17 мгновений весны» и многих других.