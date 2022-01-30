РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович передал одинокой пенсионерке Подольска лекарства и фрукты, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

Депутат вместе с помощниками посетил пожилую женщину, которая находится в отделении сестринского ухода в ГБУЗ МО «ПОКБ». Еще летом ее вынуждены были определить в медицинское учреждение, так как в силу возраста и состояния здоровья она уже не может проживать без посторонней помощи.

«Пообщавшись с медперсоналом отделения убедились в том, что с женщиной все хорошо. К сожалению, посетить мою подопечную в палате не получилось, так как в связи с эпидемиологической ситуацией отделение закрыто для посещения», - написал Максимович.

Он добавил, что через медицинских сестер передал ей необходимые лекарственные средства, фрукты и средства ухода (шампуни, гели для душа и мыло).