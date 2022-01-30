РИАМО - 30 янв. В Московской области объявили электронный аукцион на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на региональных и межмуниципальных автодорогах. Начальная стоимость лота составила 588 552 777 рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Заказчиком работ выступает «Мосавтодор». Победителю торгов предстоит выполнить работы по содержанию мостов и тоннелей на автомобильных дорогах Московской области.

Подать заявку на участие можно до 14 февраля 2022 года.

Предоставление услуг осуществляется по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Подмосковья.

Со списком требований к участникам торгов можно ознакомиться на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.