РИАМО - 30 янв. Скончавшийся народный артист РСФСР Леонид Куравлев был актером огромного таланта и обаяния, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста», - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Куравлеву было 85 лет. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Афоня», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ширли-мырли», «17 мгновений весны» и многих других. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Прощание с Куравлевым пройдет в Центральном доме кинематографистов. Похороны планируют провести 1 или 2 февраля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.