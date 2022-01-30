РИАМО - 30 янв. Североатлантический циклон «Надя» принесет в столицу вдвое больше снега, чем его предшественница «Мария». За двое суток в регионе выпадет около 10 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Вечером в воскресенье в Московский регион придут снеговые тучи. За 24 часа выпадет до 4 мм осадков, а видимость упадет до 1 км.

Центр атмосферного вихря выйдет на Москву 31 января, снегопады усилятся. Всего может выпасть до 6 мм осадков.

Высота сугробов в мегаполисе вырастет до 50-52 см и приблизится к рекорду 1956 года, когда снежный покров достиг высоты в 56 см.

Самым теплым днем зимы в городе окажется 31 января. В этот день средняя температура воздуха окажется выше многолетней нормы почти на 9 градусов. 31 января и 1 февраля температура составит от минус 5 до 0 градусов.

К середине недели снегопадов станет меньше, а в субботу с приходом антициклона они полностью прекратятся. При этом температура воздуха упадет до минус 8 – минус 3 градусов 2 февраля. Постепенно погода будет становиться морознее, к выходным похолодает от минус 15 до минус 10 градусов, а днем – от минус 10 до минус 5.

Такие морозы не продержатся долго и к концу первой декады февраля воздух снова прогреется до нулевой отметки.