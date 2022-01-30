РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Рабочие приступили к прокладке распределительного газопровода в деревне Пузиково городского округа Подольск и прокладке сетей на улице Заречной в микрорайоне Климовск, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов.

Всего в 2021 году в рамках президентской программы социальной газификации догазифицировано 49 населенных пунктов Подольска, 251 домовладения – до границы участка. Проложено 13 км газопровода.

«В январе 2022 года начаты работы по прокладке распределительного газопровода в деревне Пузиково. На улице Заречной в Климовске ведется прокладка сетей в границах земельных участков. В феврале начнутся работы по прокладке дополнительных газовых сетей в Лаговском и поселке Подольской машинно-испытательной станции», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Работы по догазификации глава округа проверил с представителем филиала «Юг» АО «Мособлгаз» в деревне Плещеево. Там всего 44 домовладения, из них газифицированы 40. В соответствии с президентской программой социальной газификации еще трем домовладениям благодаря строительству газопровода обеспечена возможность подключения.

Также в деревне Бяконтово 58 домовладений, из них газифицированы 29. В октябре 2021 года здесь окончены работы по строительству 0,4 км газопровода, обеспечившего возможность подключить еще 6 домовладений на Каштановой и Хуторской улицах. Работы продолжаются.