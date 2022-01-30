РИАМО - 30 янв. В Московской области усилят контроль за эксплуатацией газового оборудования после хлопка газо-воздушной смеси, который произошел утром в воскресенье в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Дом, где случилось ЧП, разрушен, два соседних - частично разрушены. В результате инцидента 3 человек доставили в больницу, двое отказались от госпитализации. Владельца дома, где произошел хлопок газа, госпитализировали с ожогами средней степени тяжести.

«Хлопок газо-воздушной смеси в Серпухове - это повод для министерства энергетики усилить контроль за соблюдением правил безопасности в эксплуатации газового оборудования в Московской области. Также по факту происшествия министерством будет проведена проверка», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

В кратчайшее сроки администрация Серпухова и МЧС развернули на месте ЧП оперативный штаб по ликвидации последствий хлопка газа. Специалисты начали разбирать завалы, подключены все оперативные службы городского округа, прокуратура и следственный комитет организовали проверку.

Муниципалитетом был предоставлен автобус, чтобы перевезти пострадавших во временные квартиры. Если будет нужно, то может быть выделен грузовой транспорт для перевозки личных вещей.

Предварительно, по данным следователей, в доме проводился ремонт, там находился газовый баллон, который и стал причиной хлопка.

Министр напомнил, что неисправное газовое оборудование может стать причиной аварии, взрыва или возгорания. Вовремя обнаружить утечку «голубого топлива» помогает установленная система контроля загазованности в доме.