РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Самым возрастным участником соревнований «Подольская лыжня-2022» стал 88-летний Николай Дюжиков, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Открытые XXXVIII традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» памяти председателя СК «Космос» Нины Федотовой, тренера по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова проходили в воскресенье в поселке Дубровицы на лыжной трассе МУ СШОР по лыжным гонкам.

Всего в них приняли участие около 600 спортсменов в 12 возрастных категориях среди мужчин и женщин. Самым возрастным участником стал 88-летний Николай Дюжиков, а самыми юными – пятилетние Елизавета Воронцова (2016 года рождения) и Святослав Чернов (2016 года рождения).

В 2021 году в соревнованиях приняло участие более 300 человек, в личном зачете зарегистрировали более 260 человек.