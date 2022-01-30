РИАМО - 30 янв. В результате хлопка газо-воздушной смести в доме на улице Карпова в поселке Большевик городского округа Серпухов полностью разрушен один дом, еще два частично пострадали. Три семьи были на время расселены из этих помещений, сообщил врио главы муниципалитета Сергей Никитенко.

Он уточнил, что пострадали три человека. При этом женщина с ребенком отказались от госпитализации, а хозяин дома находится в больнице с ожогами средней степени тяжести.

«В настоящее время развернут штаб по ликвидации последствий, все пострадавшие обеспечены обогревом и горячим питанием, на месте проводится разбор завалов, работают экстренные оперативные службы, которые определят точную причину происшествия», - написал Никитенко в Instagram.

Он добавил, что сейчас также проводится опрос среди жителей округа о необходимости дополнительного расселения, еще идет восстановление поврежденных коммуникаций.

По словам врио главы округа, на месте ЧП работают все службы, ведется проверка. По предварительным данным, в доме, где шел ремонт, находился газовый баллон, он и мог спровоцировать хлопок.

«Стараемся максимально оперативно стабилизировать ситуацию. Вопрос находится на моем личном контроле», - заключил Никитенко.