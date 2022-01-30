РИАМО - 30 янв. Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев, ему было 85 лет. Пользователи соцсетей вспомнили его роли в кино и поделились воспоминаниями об актере.

«Леонид Вячеславович Куравлев! Один из немногих задержавшихся и переживших свою золотую эпоху человек! Выдающийся киноактер своего времени, народный артист РСФСР, один из любимейших актеров в СССР и один из тех, кто всегда вызывал улыбку у миллионов граждан СССР и России! Леонид Вячеславович, вы навсегда в зале славы золотой эпохи кинематографа», - написал Василий Чеботарев в Instagram.

Пользователь Олег Жаворонков в Twitter поблагодарил артиста за прекрасные образы, личную чувственность, искренность, верность. Также он назвал Куравлева одним из актеров славной когорты сильных и достойных, создававших русскую культуру XX века.

«В 1992 в Севастополе, я увидел его возле панорамы войны 1812. Подошел к нему и попросил сделать совместное моментальное фото на Polaroid, Куравлев любезно согласился. Жаль фото утеряно. Спасибо за роли и фильмы», - поделился воспоминаниями пользователь Dmytro в Twitter.

Ксюша Абрамович в Instagram отметила, что ее любимые роли актера – это Афоня, Жорж Милославский, Айсман, Копченый и Миша Дятлов.

«Сложно выделить какую-то одну (или даже 2-3) работу – точно одно: Куравлев везде был органичным и очень обаятельным и по праву останется в народной памяти легендарным артистом», - считает пользователь Twitter Максим.

За свою карьеру Куравлев сыграл свыше 200 ролей. Среди самых известных фильмов с участием актера «Живет такой парень», «Афоня», «Золотой теленок», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию».