РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» состоялись в воскресенье, в них приняли участие порядка 600 человек, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Открытые XXXVIII традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» памяти председателя СК «Космос» Нины Федотовой, тренера по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова проходили в поселке Дубровицы на лыжной трассе МУ СШОР по лыжным гонкам.

«Рад приветствовать всех на соревнованиях по лыжным гонкам «Подольская лыжня -2022». В текущем году отмечается большое количество участников, видимо, лыжники соскучились по стартам. Отрадно и то, что снежная зима позволяет нам подготовить хорошие трассы. Желаю всем лыжникам показать хорошие результаты», - сказал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

Он добавил, что в соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов, как из Подольска, Москвы и Московской области, так и других регионов страны. Всего было 12 возрастных категорий среди женщин и мужчин.

Мероприятие посетили также гости из Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Карелия.