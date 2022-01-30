РИАМО - 30 янв. Опубликована закупка на капитальный ремонт детского сада №9 «Рябинка» в городском округе Шаховская, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по проектированию и проведению капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад № 9 «Рябинка» в городском округе Шаховская.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Шаховская.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 39, 686 млн рублей.

Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2022 года.