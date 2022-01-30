РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Каждый день рабочие вывозят свыше 1 тыс. кубометров снега с муниципальных дорог Подольска, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«Это – почти 65 машин. Серьезным вызовом для коммунальщиков стало образование наледи и сосулек на крышах многоквартирных домов – таких в округе более 1 тыс. Ежедневно работы по их очистке ведутся силами управляющих компаний, в том числе с привлечением альпинистов», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

По прогнозам синоптиков, снегопады и метели в столичном регионе продолжатся.

«Приношу извинения жителям за то, что в этой напряженной обстановке службы округа далеко не всегда срабатывают так оперативно, как всем нам хотелось бы. Прошу автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и по возможности пользоваться для передвижения общественным транспортом», - заключил глава.