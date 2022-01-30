РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Сотрудники коммунальных и дорожных служб городского округа Подольск продолжают очищать улично-дорожную сеть от снега в усиленном режиме, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

Они привлекают собственную и дополнительную технику городских предприятий, а также арендуют спецтехнику для уборки закрепленных территорий. В первую очередь проводится очистка остановок общественного транспорта и подходов к ним.

Кроме того, ведется уборка дорог и вывоз ранее складированного снега вдоль основных магистралей. Так, 29 января на муниципальной улично-дорожной сети было задействовано 87 рабочих и 68 единиц снегоуборочной и погрузочной техники.

Работы ведутся на улице Плещеевской рядом с вокзалом, на Революционном проспекте и улице Барамзиной.

«На проспекте Ленина и Юных Ленинцев сделал «Мосавтодору» замечания по тротуарам, в том числе в районе моста через Пахру. Таких мест, к сожалению, еще много. Контролируем устранение дорожниками и управляющими компаниями жалоб, поступающих через соцсети, на порталы и в дежурную службу. В микрорайоне Кузнечики на помощь в уборке снега вышли жители», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Работа дорожников продолжилась ночью.