РИАМО - 30 янв. Заболевшие коронавирусным штаммом омикрон одним из симптомов называют насморк. Относиться к нему следует с полной серьезностью, ведь он может привести к нарушению работы головного мозга, сообщил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Воспаление слизистой оболочки носа при омикроне может продлиться в течение большего времени, чем обычно. При этом насморк негативно сказывается на работе мозга.

«Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород. Безусловно, мозг продолжит работать, но это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли», – заявил Зайцев в эфире радио Sputnik.

Обратиться за профессиональной медицинской помощью следует в том случае, если насморк не проходит в течение 5-7 дней. Если вместе с воспалением слизистой оболочки носа имеются и другие симптомы заражения вирусной инфекцией, необходимо вызвать врача на дом.

«Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки «омикрона». Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом», – добавил врач.