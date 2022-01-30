РИАМО - 30 янв. Ревакцинация от коронавируса с помощью препарата «Спутник Лайт» обеспечивает полную защиту против заражения штаммом омикрон, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту от омикрона. Препарат защищает организм в течение трех месяцев.

«Спутник Лайт» – это однокомпонентная прививка. Также в России можно привиться несколькими другими отечественными препаратами.

Вакцинация является лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания и опасных последствий заражения коронавирусом. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.