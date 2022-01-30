РИАМО - 30 янв. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Планируется, что церемония похорон состоится 1 или 2 февраля, сообщает ТАСС.

«Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище», – заявил источник агентства.

Прощание с Куравлевым пройдет в Центральном доме кинематографистов. Ожидается, что похороны пройдут 1 или 2 февраля.

Леониду Куравлеву было 85 лет. Актер исполнил роли в фильмах «Афоня», «Золотой теленок», «Ширли-мырли», «17 мгновений весны», «Не может быть!» и многих других. Причиной смерти народного артиста стала остановка сердца.