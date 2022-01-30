РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 янв. Дворовую территорию около дома 18/6 на проспекте Королева в Королеве убрали от снега после проверки Общественной палаты округа, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Одним из адресов, который проверила мониторинговая группа Общественной палаты в Королеве, стал двор на проспекте Королева. Жители часто жаловались на систематические проблемы уборки именно этой территории.

«После выездной проверки члены Общественной палаты подтвердили, что действительно на территории много неубранного снега. Тротуары и проезжая часть не очищены», - сказал Трифонов.

Глава дал поручение выехать на место руководителю управляющей компании и заместителю, чтобы убрать системную проблему по этому двору.

«Постоянно западающие территории будем разбирать на часе ЦУРа с персональной ответственностью управляющих компаний», - заключил глава.