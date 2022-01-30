РИАМО - 30 янв. Роли Леонида Куравлева были наполнены обаянием и его личностной харизмой, сообщил РИАМО депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Афоня» его, любая другая картина была наполнена всегда каким-то таким человеческим теплом, обаянием, его личностной и актерской харизмой. Может быть где-то она и была похожа на другую, но это был только Куравлев и никто другой. Конечно, мы запомним и помнить будем его», - рассказал Герасимов.

По его словам, фильмы и роли, которые сыграл в них Куравлев, будут любить и помнить долгие годы. Нельзя посмотреть фильм «Живет такой парень» и не запомнить Куравлева, его актерскую работу. Герасимов отметил, что Куравлева отличала удивительная искренность и открытая душа.

«Его Милославский в уникальной комедии тоже с юмором, открытый и притягивающий к себе внимание всех зрителей разных возрастов. Уже в этой роли трудно было бы кого-то представить», - сказал Герасимов.

Он также добавил, что в последние годы актер болел, тяжело перенес смерть своей супруги.

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева не стало на 86 году жизни. Актер запомнился зрителям участием в таких фильмах как «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня».