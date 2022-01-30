РИАМО - 30 янв. В столице в текущем году начнет работать Южный речной вокзал. Объект станет удобным транспортным узлом и современным общественным пространством, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Южный речной вокзал несколько раз переносили, пока в 1985 году для него не выделили постоянное здание на берегу Нагатинской поймы. В 1990-х годах речные круизы стали пользоваться меньшей популярностью, и строение было отдано для размещения офисов и магазинов.

«Новая жизнь Южного речного вокзала началась, когда правительство Москвы получило в свою собственность здание. Рядом открылись станция метро «Технопарк» и парк развлечений «Остров мечты». Скоро этот район наполнит новая застройка, а на набережной будет остановка нового маршрута регулярного речного транспорта - он свяжет вокзал с ЗИЛом и Печатниками», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На круизах от вокзала в летний период можно будет отправиться на юг страны и по городам Центральной России. Осенью 2022 года здесь будет завершен первый этап работ по реконструкции вокзала, благоустройству территории и набережной. Когда будет окончательно введена коммерческая застройка рядом с вокзалом, к 2023 году там благоустроят остальную территорию.

«В будущем Южный речной вокзал станет не только удобным транспортным узлом, но и современным общественным пространством. Здесь будут функционировать зоны для выставок и кафе с панорамным видом, смогут отдыхать горожане и пассажиры речного порта», – добавил мэр.