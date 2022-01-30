РИАМО - 30 янв. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Дубна реализуют земельный участок площадью 3 тыс. кв. м в Дубне. Объект предназначен для строительства блокированных жилых домов, сообщает пресс-служба комитета.

Земельный участок предоставляется в аренду на 13 лет и 2 месяца. Стартовая цена – 2 539 020 рублей в год.

Участок расположен в коттеджном поселке «Кентавр», на первой линии от реки Дубна рядом с пляжем и озером. Отсюда удобно добираться до центра города - в 350 м от объекта расположена автобусная остановка «Кентавр». До города можно добраться на автомобиле менее чем за 10 минут. В 4,2 км находится железнодорожная станция Дубна.

Район застроен индивидуальными жилыми домами, таунхаусами, малоэтажными многоквартирными домами и объектами инфраструктуры. Эти факторы делают участок привлекательным и для потенциальных покупателей будущего жилья - квартира в таунхаусе недалеко от центра развивающегося города со всеми плюсами загородной жизни.

Заявки на аукцион принимаются до 3 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 79102). Аукцион состоится 7 февраля.