РИАМО - 30 янв. Актер Леонид Куравлев отличался неугасающим жизнелюбием и прекрасным чувством юмора, он был мастером комедийного жанра, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Тяжело, грустно и больно, когда уходят артисты, любимые с детства. Не стало Леонида Куравлева… Всегда восхищался его неугасающим жизнелюбием и прекрасным чувством юмора», - написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он назвал юмор актера добрым, легким и живым.

«Любимые киногерои в его исполнении - Пашка Колокольников, Афоня, Жорж Милославский. Хочется помнить его таким - жизнерадостным и ярким! Вечная память!» - добавил спикер городского парламента.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. В последние месяцы он находился в хосписе. Причиной смерти стала остановка сердца.

За свою карьеру Куравлев сыграл свыше 200 ролей. Среди самых известных фильмов с участием актера «Живет такой парень», «Афоня», «Золотой теленок», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию».