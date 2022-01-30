РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Команда «Шепчинки» смогла одержать победу в очередном матче спартакиады по месту жительства по хоккею в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 29 января прошла VI Комплексная спартакиада по месту жительства городского округа по хоккею среди мужских команд. Состоялась игра за 3 место.

На хоккейной площадке стадиона МБУ ФСК «Ирида» поселка Львовский играли 2 команды «Львовский» и «Шепчинки». Со счетом 2:1 победу одержала команда «Шепчинки».

Победителей поздравили с заслуженной победой и пожелали дальнейших успехов.