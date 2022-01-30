РИАМО - 30 янв. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала, что актер Леонид Куравлев и режиссер Георгий Данелия прекрасно сработались на съемках фильма «Афоня». Об этом сообщает «360».
Куравлев скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти актера стала остановка сердца, также у него диагностировали цереброваскулярную болезнь.
Она уточнила, что Куравлев и Данелия поддерживали друг друга на съемках, смеялись.
Куравлев сыграл роли во множестве фильмов, среди которых «Афоня», «Золотой теленок», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию».
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