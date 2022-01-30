РИАМО - 30 янв. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала, что актер Леонид Куравлев и режиссер Георгий Данелия прекрасно сработались на съемках фильма «Афоня». Об этом сообщает «360».

Куравлев скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти актера стала остановка сердца, также у него диагностировали цереброваскулярную болезнь.

«Это был очень талантливый русский артист. Они работали с Данелия просто взадых, они понимали друг друга. Когда снимали фильм «Афоня», они просто вцепились друг в друга и делали вот этот образ. Это было потрясающе, смотреть на них», — отметила Талызина.

Она уточнила, что Куравлев и Данелия поддерживали друг друга на съемках, смеялись.

Куравлев сыграл роли во множестве фильмов, среди которых «Афоня», «Золотой теленок», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию».