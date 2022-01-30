РИАМО - 30 янв. Начало следующей недели в Московском регионе будет снежным, ближе к ее концу осадки маловероятны, ожидается похолодание до минус 16 градусов, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

По его словам, в воскресенье после 15:00 регион накроет циклон «Надя», центр которого будет над Прибалтикой. Ожидаются снегопады, которые усилятся в понедельник.

«Временами снег, метель, юго-восточный ветер 4-9 м/с и ночью минус 1 - минус 3 – Москва, минус 1 – минус 6 – Подмосковье. Днем 0 - минус 2 – город, 0 - минус 5 – Подмосковье. Давление понизится до 728 мм рт. ст.», - рассказал синоптик.

Во вторник, 1 февраля, снегопады продолжатся, но будут идти реже. Скорость южного ветра не будет превышать 9 м/с. В ночные часы в Москве ожидается минус 3 - минус 1, по области минус 5 – 0. Днем в столице минус 2 – 0, в Подмосковье минус 5 – 0.

В среду снегопады примут незначительный очаговый характер, похолодает. Ночью в Москве минус 6 – минус 4, в Подмосковье минус 8 – минус 3. Днем в столице минус 5 – минус 3, по области минус 7 – минус 2.

В пятницу ночью в Московском регионе ожидается минус 14 – минус 9, днем минус 9 – минус 4. Местами может пройти слабый снег.

«Суббота самая холодная, там антициклон выглянет, поэтому осадки маловероятны. Ночью минус 11 - минус 16, днем минус 5 - минус 10», - заключил синоптик.