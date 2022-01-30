Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. В начале января актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, однако, по словам его сына Василия, COVID-19 у Леонида не подтвердился. По данным СМИ, 22 января артиста выписали из больницы и поместили в реабилитационный центр, но восстановиться после болезни он не смог. Чем Леонид Куравлев запомнился публике, читайте в материале РИАМО.

Сын слесаря

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Его отец, Вячеслав Яковлевич Куравлев, работал слесарем на авиазаводе «Салют». Мать Леонида, Валентина Дмитриевна, была парикмахером.

Будущий актер рано потерял отца. В 1941 году его мать по ложному обвинению отправили на север в Мурманскую область. На берегу озера Имандра Леонид вместе с матерью прожил несколько лет.

Стать актером Леониду Вячеславовичу шутя посоветовала двоюродная сестра: в школе он учился плохо, а на актерское отделение не пришлось бы сдавать ни физику, ни математику, ни химию, которые будущий артист так не любил. После окончания школы в 1953 году Куравлев впервые попытался поступить во ВГИК, но его не взяли. В итоге он устроился на работу в московскую артель «Оптик», где производили стеклянные елочные украшения и оптические изделия.

В 1955 году Леонид вновь попробовал поступить во ВГИК, и в этот раз удача ему улыбнулась. Куравлев стал студентом актерского отделения и учился на курсе Бориса Владимировича Бибикова, советского актера и театрального режиссера.

Более 200 ролей

Актерский дебют Куравлева состоялся еще во времена студенчества. Леонид сыграл солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». В то же время Куравлев принял участие в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» и приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин».

Всего Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей, причем чаще всего он снимался в комедиях.

Самая любимая роль актера – шофер Павел Колокольников из фильма «Живет такой парень». Также зрители помнят Куравлева как Хому Брута из фильма «Вий» и Шуру Балаганова из «Золотого теленка».

Всесоюзную славу артисту принесло сотрудничество с Леонидом Гайдаем – Куравлев сыграл Жоржа Милославского в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Но наибольшую популярность Леонид получил, сыграв роль сантехника Афанасия Борщова в комедии «Афоня». Казалось бы, отрицательный персонаж, прохиндей и пьяница, но он не вызвал отторжения у зрителей.

Режиссер «Афони» Георгий Данелия искал на роль Борщова особенного исполнителя. Пробы прошли десятки артистов, среди которых Николай Караченцов, Владимир Меньшов и даже Владимир Высоцкий, однако создатели картины остановили свой выбор на Куравлеве. Сам актер эту роль не находил выдающейся.

Личная жизнь

Леонид Куравлев был женат на Нине Васильевой, с которой он познакомился еще в 9 классе на катке. Избранница артиста работала преподавателем английского языка и завучем в одной из московских школ. В браке пара прожила больше 50 лет.

После смерти супруги в 2012 году актер стал вести затворнический образ жизни. К нему переехала его дочь Екатерина, чтобы Куравлеву не было слишком одиноко.

Также в браке у артиста родился сын Василий. У Леонида Вячеславовича были и внуки – Степан, Федор, и Григорий.

Награды и звания

Мастерство Леонида Куравлева не раз отмечали наградами. В 1965 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1977 году – народного артиста РСФСР. Также Куравлеву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2012 году за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Народная любовь получила свое физическое воплощение в памятнике слесарю Афоне – скульптуру установили в 2010 году в Ярославле, где снимали легендарную комедию.