РИАМО - 30 янв. Причиной смерти актера Леонида Куравлева стала остановка сердца. Помимо этого, артист страдал от цереброваскулярной болезни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Артист находился на попечении в хосписе после того, как его выписали из больницы в Коммунарке с диагнозом «пневмония».

«Да, в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — рассказал источник агентства.

Народному артисту РСФСР было 85 лет. Среди работ актера роли в фильмах «Афоня», «Золотой теленок», «Ширли-мырли», «17 мгновений весны», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие.

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