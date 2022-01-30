РИАМО - 30 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Можайского городского округа реализовано на электронных торгах нежилое здание в д. Тетерино, в результате торгов цена годовой арендной платы превысила начальное значение в 3,7 раза, сообщает пресс-служба комитета.

За право получить в собственность нежилое одноэтажное здание 222,4 кв. м в д. Тетерино боролось 5 участников.

Имущество находится в застроенном жилом секторе рядом с остановками общественного транспорта. В южной части локации протекает Москва-река. В населенном пункте достаточна развита инфраструктура. Через деревню проходит шоссейная дорога Можайск - Клементьево - Руза. Тетерино располагается в менее 5 км от Можайского шоссе. В 9-километровой зоне от деревни проходит Минское шоссе. До ближайшей ж/д станции Можайск примерно 5 км.

Успешно проведенные торги уже принесли дополнительный доход в бюджет Можайского округа в размере задатка для участия в аукционе. После подписания договора купли-продажи имущества суммарный размер дополнительного дохода в бюджет муниципалитета составит более 4,2 млн рублей.