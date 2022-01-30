РИАМО - 30 янв. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет, сообщает Первый канал.

Актер находился в хосписе с диагнозом «деменция смешанного типа». Туда его перевели из больницы в Коммунарке.

Леонид Куравлев известен зрителям по ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и других.

Артист родился 8 октября 1936 года в семье слесаря и сантехника. В 1953 году он подал документы для поступления во ВГИК, однако на вступительных испытаниях провалился. Два года спустя он повторил попытку и добился успеха, попав в мастерскую актера и театрального режиссера Бориса Бибикова.

Дебютом в кино для Куравлева стала роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет...». Известность артисту принесла роль шофера Павла Колокольникова в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень».

Еще одной популярной картиной с его участием стал фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В конкурентной борьбе за исполнение роли вора-рецидивиста Жоржа Милославского Леонид Куравлев опередил Владимира Высоцкого и Николая Караченцова.

Со своей женой Ниной актер познакомился еще в детстве. Вместе они прожили более 50 лет, ее не стало в 2012 году.

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