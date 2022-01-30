РИАМО - 30 янв. В ТиНАО Москвы неизвестный похитил имущество компании, которая производит работы по строительству автодороги. Сумма ущерба составила 3 млн 278 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в поселении Десеновское в СНТ «Поиск». Точное время кражи неизвестно, похищение имущества произошло в период с 1 декабря по 4 января.

За помощью к правоохранителям заместитель директора строительной компании обратился 21 января.

Следователь возбудил уголовное дело по факту происшествия.