РИАМО - 30 янв. Инвесторы могут приобрести на торгах за 1,009 млн рублей нежилое одноэтажное здание площадью 279,7 кв. м с земельным участком 642 кв. м в селе Григорьевское городского округа Луховицы на улице Центральной, стр. 13В, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок заинтересует инвесторов, так как он расположен на выезде из населенного пункта, в окружении жилых и коммерческих зданий, зеленой зоны. Рядом находится производственная ферма плодоовощной продукции «Люксовицы», магазины продуктов и стройматериалов, Григорьевский сельский дом культуры, детский сад.

Выставленное на аукцион имущество имеет удачную локацию с точки зрения транспортной доступности. Меньше чем в 3 км проходит Новорязанское шоссе, рядом есть автобусные остановки.