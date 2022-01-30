РИАМО - 30 янв. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 1764 пациента, всего в регионе выздоровели после заболевания коронавирусом 624 754 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе выявлено 11 434 случая коронавируса, умерли 36 заболевших. Всего в регионе зарегистрировано 749 444 случая заболевания, жертвами инфекции стали 13 292 человека.

Также за сутки в Подмосковье было госпитализировано 566 зараженных коронавирусом.

В регион поступила вакцина от коронавируса для подростков старше 12 лет «Спутник М». Чтобы привить ребенка в возрасте до 15 лет, необходимо предоставить разрешение родителей. Подростки старше 15 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно.