РИАМО - 30 янв. За минувшие сутки столичные врачи помогли выздороветь 5 025 людям после заражения коронавирусной инфекцией, всего в городе победили заболевание 1 956 577 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в столице было выявлено 24 030 случаев заражения Covid-19. Также госпитализированы 1 383 пациента, что составляет 5,8% от числа инфицированных за сутки.

На ИВЛ находятся 490 человек. За сутки умерли 77 человек с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в столице было выявлено 2 333 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 38 887 Covid-пациентов.

В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.