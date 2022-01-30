РИАМО - 30 янв. За прошедшие сутки в Подмосковье было выявлено 11 434 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 749 444 случая заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из-за возросшей нагрузки на медучреждения в Подмосковье поликлиники перешли на ежедневный режим работы с 08:00 до 20:00.

Наиболее надежной защитой от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Подмосковье бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Специалисты Роспотребнадзора назвали одним из симптомов омикрон-штамма появление сыпи. Кожные проявления выражены в виде розоватых, красноватых и синеватых пятен, бугорков или пузырьков.