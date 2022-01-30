РИАМО - 30 янв. За минувшие сутки в России было зарегистрировано 617 смертей Covid-пациентов, всего в стране жертвами пандемии стали 330 728 человек, сообщает оперштаб.

За сутки в Москве умерли 77 человек с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 65, в Московской области – 36, в Алтайском крае – 26, в Нижегородской и Иркутской областях – по 16, в Омской области - 14.

Штамм омикрон быстрее передается от человека к человека, чем другие мутации коронавируса.

Ранее эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что невакцинированные люди могут стать «ферментерами» новых штаммов Covid-19. Это может привести к появлению новых, более опасных мутаций инфекции.