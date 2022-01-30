РИАМО - 30 янв. В столице подтвердили за прошедшие сутки 24 030 новых случаев заболевания коронавирусом, всего в городе число случаев заражения с начала пандемии достигло 2 333 934, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе отмечают большую нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения из-за распространения коронавируса. Доминирующим при этом считается более заразный штамм инфекции омикрон.

Симптомами заражения омикроном считаются осиплость, насморк, заложенность носа, температура, боль в горле.

Лучшим способом защиты от коронавируса считается вакцинация. Прививки делают бесплатно. В России зарегистрированы несколько отечественных вакцин от инфекции.