РИАМО - 30 янв. В России за минувшие сутки было выявлено 121 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это новый суточный рекорд в стране с начала пандемии, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Москве зафиксировано 24 030 случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге - 17 833, в Подмосковье - 11 434, в Ханты-Мансийском АО - 2954, в Пермском крае - 2898, в Свердловской области - 2712.

Всего в России было выявлено 11 737 007 случаев заболевания коронавирусом.

Из-за распространения омикрон-штамма выросла заболеваемость среди детей. По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, в стране коронавирусом заразились примерно 15% всех несовершеннолетних.

Среди симптомов штамма омикрон отмечают осиплость, насморк, заложенность носа и повышенную температуру. Защититься от опасных последствий заболевания коронавирусом можно с помощью вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.