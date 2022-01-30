РИАМО - 30 янв. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух взрослых и одного ребенка в результате хлопка газа в частном доме в поселке Большевик городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Утром в воскресенье в частном жилом доме случился хлопок газа. В результате ЧП обрушились стены здания, травмировались три человека.

По данному факту началась проверка. На месте инцидента работают следователи и криминалисты подмосковного главка СК РФ.

Специалисты осматривают метро происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают причины инцидента.

Также проверку по данному факту организовала подмосковная прокуратура.