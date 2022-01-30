РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 янв. В Королеве убрали незаконную торговлю в подземном пешеходном переходе на станции Подлипки Дачные после проверки, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты городского округа Ольга Корнеева.

29 января мониторинговая группа Общественной палаты Королева совместно с управлением потребительского рынка и услуг городской администрации проверила подземный ж/д переход на станции Подлипки Дачные на наличие несанкционированной торговли.

«В ходе контрольных мероприятий зафиксирована незаконная торговля. По данному объекту составлен акт, сделаны фотоматериалы и переданы в городскую администрацию», - сказала Корнеева.

Незаконная торговля в переходе была устранена.