РИАМО - 30 янв. Видео с места хлопка газо-воздушной смеси в жилом доме в подмосковном Серпухове опубликовано на сайте РЕН ТВ. На нем видно, что несущие конструкции и куски стен дома лежат в нескольких метрах от места происшествия.

Обломки здания разбросаны на заснеженной дороге. На сугробах лежат части крыши, стен и элементов конструкции строения.

«Разорвало дом, взорвался, на Карпова, 12», – комментирует увиденное автор ролика.

Сообщение о хлопке газа в доме в городском округе Серпухов поступило в МЧС в 08:48 в воскресенье. в результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок. Их доставили в больницу им. Семашко.

Проверку по данному факту начали прокуратура Московской области и ГСУ СК РФ по региону.