РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В Подольске прошел ежегодный фестиваль Klimovsk Rock Fest, в котором приняли участие 5 рок‑групп. мероприятие посетили свыше 100 человек, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Фестиваль состоялся 29 января в доме культуры «Машиностроитель». Организаторами были ДК «Машиностроитель» и современная музыкальная школа Triton music.

«Это восьмой ежегодный рок-фестиваль, который традиционно проводится ДК «Машиностроитель» совместно со школой современной музыки. На фестиваль, как правило, приезжают группы из Москвы, Подольска, Чехова, Серпухова. В этот раз свое творчество показали две группы из Москвы и три группы из Подольска. Отмечу, что мероприятие проводится с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора», - сказала замдиректора ДК «Машиностроитель» Анастасия Сорокина.

В этот вечер на сцене ДК прозвучали электронная скрипка, гитарные рифы, гроул и скрим, рэп‑рок и многое другое. Для горожан выступили такие группы как JETE и ЭВО из Москвы, а также LaVeu, Макроус и Hasta La Vista из Подольска.