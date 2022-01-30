РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 янв. Общественники городского округа Королев проверяют качество уборки снега и наледи во дворах, мониторинг провели 29 января, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

В Королеве в уборке снега и очистке дорог, дворовых и общественных территорий задействована спецтехника, рабочие и дворники.

Проверка нескольких адресов показала, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На многих дворовых территориях проводится механизированная и ручная уборка снега. Особое внимание уделяется расчистке проезжей части, очистке тротуаров, подходов к подъездам и дворовых парковок.

Но в одном из проверяемых дворов на проспекте Королева, д. 18/6 обнаружены неочищенные тротуары, дороги и парковки.

«Есть общие замечания: во всех случаях территории парковочных пространств не очищены от снега. По словам работников УК, где жильцы заинтересованы, чтобы территория была чистой, убирают легковые автомобили, но есть машины-«подснежники» и есть владельцы, которые даже когда видят, что приехала снегоуборочная техника, все равно не убирают свои автомобили», - сказала Корнеева.

Кроме того, по словам главы города Игоря Трифонова, совместно с Общественной палатой, по обращениям жителей Королева сформирован адресный список и дорожная карта по уборке территорий.