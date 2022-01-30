РИАМО - 30 янв. Подмосковная прокуратура организовала проверку после хлопка газо-воздушной смеси в частном жилом доме в поселке Большевик городского округа Серпухов, в результате ЧП пострадали двое взрослых и ребенок, частично разрушен дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Их всех доставили в больницу им. Семашко.

Проверку по данному факту проведет Серпуховская городская прокуратура. Специалисты дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе и о соблюдении российского законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Контроль за соблюдением прав жильцов в данной ситуации проводит городская прокуратура. Также по поручению прокурора региона Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место инцидента уже выехал Серпуховской городской прокурор Роман Денисов.