РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Молодежная хоккейная команда «Русские Витязи» из Подольска победила в матче против ХК «Рига» со счетом 5:4, сообщается в группе подмосковной команды в соцсети «ВКонтакте».

«Русские Витязи» сыграли первый домашний матч против ХК «Рига» 29 января. Исход встречи решился в дополнительное время. Итог игры - 5:4 в пользу подольских хоккеистов.

Ворота команды защищал Савелий Шерстнев – 14 сэйвов. На 43 минуте его сменил Леонид Смирнов – 9 сэйвов.

Голы: дубль у Георгия Савина и дубль у Степана Урулина, автор победной шайбы Максим Янченко.