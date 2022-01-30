РИАМО - 30 янв. В поселке Большевик городского округа Серпухов произошел хлопок газо-воздушной смеси. По предварительным данным в инциденте пострадали трое человек, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу им. Семашко. Отмечается, что они получили травмы средней степени тяжести.

Также в результате хлопка были частично разрушены два дома. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, в том числе сотрудники МЧС РФ. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 08:48 в воскресенье. На месте происшествия работают 22 человека и 7 единиц техники.

В ходе надзорных мероприятий специалисты установят причины произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства по эксплуатации газового оборудования.